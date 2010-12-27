Смертельная ловушка: в январе восемь петербуржцев провалились под лед

Двое из восьми погибли.

В Петербурге 1 февраля был снят запрет выхода на лед. До этого целый месяц петербуржцам запрещалось появляться на поверхности городских водоемов из-за слишком тонкого льда. Впрочем, далеко не все горожане вняли предупреждениям МЧС. В результате за январь 8 человек провалились под лед, 2 из них не удалось спасти. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Спасатели вели свою работу по предотвращению подобных случаев и спасению вышедших "на воду". За месяц они смогли снять со льда 15 горожан. В ведомстве отметили, что безопасная толщина льда для пешеходов начинается с отметки в 7 сантиметров. И то, в каждом конкретном случае необходимо учитывать ряд побочных факторов. ﻿

Прозрачный лед с синеватым оттенком — прочный; молочно-мутный, серый или с желтоватым оттенком — ненадежен. Лед непрочен также в местах быстрого течения и стоковых вод, у болотистых берегов и под мостами. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%. пресс-служба МЧС по Спб и ЛО

Фото: Piter.TV