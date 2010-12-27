В водах Выборгского района рыбак поймал щуку-русалку

Длина удивительной рыбы приравнивается к среднему росту взрослой девушки.

В минувшую пятницу, 2 ноября, в селении Чулково Выборгского района Ленобласти рыбак-любитель выловил щуку непривычно гигантских размеров. Известием о своей добычи Валерий Удальцов поделился со своими подписчиками в соцсетях, сообщает информационное издание 47News.

Мы использовали снасть кружок. Боролись с рыбой минут 20,наверное, пока в лодку затаскивали. Адреналина много получили. Валерий Удальцов, рыбак-любитель

В результате, Валерий вместе со своими друзьями - рыбаками погрузили на судно щуку, длина которой составила 160 см, а вес 18.5 кг.

Мы рыбу жарили. Многие говорят, что рыба крупная, только на котлеты, воняет. Ничего подобного! Это вкуснейшее мясо! Валерий Удальцов, рыбак-любитель

Источник: информационное издание 47News