За квартиру погибшей петербурженки поборется в суде генконсульство Испании

Испанские дипломаты заявили, что не знали о женщине и ее завещании.

Петербурженка завещала все свое имущество Испании. С решением умершей не согласны в администрации Невского района. Дело о загадочном завещании рассмотрят в Санкт-Петербургском городском суде, пишет 31 августа объединенная пресс-служба судов города.

Завещание женщина написала еще в 2007 году, в 2009 она скончалась. Администрация Невского района 11 июня прошлого года обратилась к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. Но это не вышло, потому что есть завещание.

При этом Генконсульство Испании также не смогло получить имущество, потому что оно пропустило все сроки получения наследства. Дипломаты заявили, что не знали о женщине и ее завещании. Они указали, что петербурженка умерла в 2009 году, а соответствующую запись сделали в 2019 году.

В итоге Генконсульство Испании и петербургские чиновники выяснят в суде, кому достанется квартира умершей. Дело уже зарегистрировали, но еще не приняли к производству.

Фото: Piter.tv

