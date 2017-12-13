Издевательства над ребенком отправили отца в колонию строгого режима на три года

Петербуржец издевался над дочерью, избивая и унижая ребенка.

В Петербурге тюремный срок получил отец, который систематически избивал родную дочь. Мужчину также обвинили в том, что он намеренно выгонял ребенка на мороз без одежды. Злоумышленника посадили по статьям за истязание человека и неисполнение родительских обязанностей.

Дело изверга рассматривал Калининский районный суд. Прокурору удалось доказать факт регулярного нанесения побоев по отношению к несовершеннолетней девочке за 2016-2017 годы. В конце прошлого года преступник напал на дочь с лыжной палкой. Он избил пострадавшую острием спортивного инвентаря, после чего облил холодной водой и отправил на балкон. Девочка спрыгнула со второго этажа, чтобы убежать от садиста. При падении она получила тяжелые травмы.

Злоумышленнику установлен срок отбывания наказания в виде трех лет строгого режима. Также он заплатит дочери за унижение достоинства и личности. Моральный вред ребенку оценен в два миллиона рублей.

