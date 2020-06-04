Изъятая из семьи в Брянске 7-летняя девочка с обмороженными ногами весила всего 9 кг

Развитие ситуации с девочкой, которую изъяли из приемной семьи в Брянске, держит на контроле федеральный уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Развитие ситуации с ребенком, которого нашли в приемной семье с обмороженными ногами, взяла на контроль Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Анна Кузнецова сообщает, что держит на контроле дело 7-летней девочки из Брянска. Piter.TV ранее рассказывал о резонансном случае в Брянске. Ребенка обнаружил в запертой комнате случайно зашедший сосед и сообщил о жуткой находке в полицию. Девочка была в крайнем истощении и с обмороженными ногами. В доме не было еды, а родители отсутствовали. Ребенок незамедлительно был госпитализирован в больницу, где врачи пытаются выходить малышку.

Следственными органами в отношении приемных родителей уголовное дело по 3 статьям: "причинение физических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего", "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе".

Анна Кузнецова сообщила, что ребенок весил всего 9 кг. А росла девочка в этой семье 6 лет. Кузнецова считает, что этот и другие случаи продемонстрировали несовершенство работы органов системы профилактики, о реформировании которых детский омбудсмен заявила на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Ощущение, что ребенок после того как его 6 лет назад передали в приемную семью, просто стал невидимым для системы. И снова налицо результат бездействия органов системы профилактики, которая не сработала, вовремя не заметила этого ребенка – девочка истощена, никто ее не навещал, никто не видел, что она живет в затхлой, захламленной комнате под навесным замком. Ребенок не говорит, не умеет обслуживать себя, и если будет доказано, что это приобретенные последствия отношения к ней приемных родителей, то это страшное преступление против ребенка Анна Кузнецова, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка

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