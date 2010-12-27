Петербурженка хранила у себя почти 1,5 килограмма наркотиков

За это женщину могут посадить в тюрьму на 15 лет.

Прокуратура Санкт-Петербурга вынесла обвинительное заключение женщине, у которой в марте этого года было найдено почти полтора килограмма наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, у женщины не было цели сбыть наркотические вещества. Обвиняемая была задержана в Невском районе, у нее было найдено около килограмма амфетамина и почти полкилограмма гашиша.

Правоохранительные органы вменяют женщине преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 228 УК РФ, которая регулирует незаконное хранение наркотических средств. пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

Женщина свою вину признала, надеясь на смягчение приговора. По данной статье ей может грозить до 15 лет тюрьмы.

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Фото: Piter.TV