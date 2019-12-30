Петербургские зооактивисты за год спасли 900 кошек и 40 собак

Самыми сложными месяцами у спасателей оказались летние месяцы.

В понедельник, 13 января, стало известно, сколько животных спасли петербургские зооактивитсы. Об этом спасатели сообщили в группе "КОШКИСПАС" в соцсети "ВКонтакте".

По подсчётам специалистов, всего за год они спасли около тысячи животных.

"Очередной год окончен, отшумели праздники, теперь можно подвести небольшие итоги. Количество профильных обращений снова перевалило за тысячу (1088). Это видимо наша рабочая мощность", —сказано в сообщении.

Среди спасенных 899 кошки, 141 птица, 40 собак и прочая живность. По словам активистов, самые трудные месяцы в 2019 году были летом. Например, только в июне с просьбами о помощи к спасателям обратилось 437 неравнодушных горожан.

Ранее мы сообщали ол том, что водитель иномарки протащил собаку до мусорного контейнера.

Фото:КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум/вк, pixabay