За год траты петербуржцев на домашних животных выросли более чем на треть

При этом хозяева не готовы экспериментировать с импортозамещением, потому что это может сказаться на здоровье домашнего любимца.

В Петербурге в среднем расходы на содержание домашних питомцев за год увеличились на 30–40%. Об этом пишет "Фонтанка" 27 февраля.

Иностранным товарам не дает дешеветь сохраняющийся дефицит, отечественные дорожают из-за импортной составляющей. Потребители стремятся сократить личную инфляцию за счет перехода на российскую продукцию. При этом хозяева не готовы экспериментировать с импортозамещением, потому что это может сказаться на здоровье домашнего любимца.

Напомним, что петербуржцев попросили принести бочки и канистры для медведицы Хаарчааны. Игрушки быстро ломаются, приходят в негодность или просто надоедают белому медведю, поэтому сотрудники постоянно находятся в поиске, чем пополнить "игровой арсенал" зоопарка. В прошлом году, например, в рамках Программы опеки белых медведей в зоопарках России Хаарчаане передали большие пластиковые шары. Они очень понравились медведице, она катала их по вольеру, кидала, плавала на них. Но и они уже пришли в негодность.

Ранее в Московском зоопарке в январе родились два пингвиненка. Родителями стали Нагайня и Толстая.

Фото: Piter.tv

