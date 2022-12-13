Родителями стали Нагайня и Толстая.

В Московском зоопарке в январе родились два пингвиненка. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы столичного зоосада. Известно, что новые питомцы появились на свет 1 и 3 января текущего года. Речь идет о птенцах пингвинов Гумбольдта. Первый из них вылупился в ночь с 31 декабря на 1 января, прямо в новогоднюю ночь. В течение всего этого времени экссперты оценивали состояние яиц пингвинов. О поле птенцов будет известно не раньше, чем через несколько месяцев.

Родителей зовут Нагайня и Толстая. Это опытная пара, которая стабильно размножается уже пять лет. Помощь зоологов и ветврачей в уходе за птенцами не понадобилась — взрослые пингвины отлично справляются сами. пресс-служба Московского зоопарка

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Фото и видео: Вконтакте / Московский зоопарк / Moscow zoo