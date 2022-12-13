В Ленинградском зоопарке избавятся от аттракционов

Также будет восстановлена работа кафе.

Новый директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлев рассказал "Петербургскому дневнику", какие изменения ждут зоопарк в ближайшей перспективе.

Первостепенная задача – очистка крайне захламленной территории – как итог многих лет бесхозяйственной деятельности. Юрий Журавлев

Также в основных зданиях планируется провести косметический и капитальный ремонт. Юрий Журавлев отметил, что уже расторгнуты договоры с некоторыми арендаторам, в том числе с владельцами аттракционов. На территории зоопарка планируется восстановить кафе, которое сейчас находится "жутко запущенном состоянии".

Что касается животных, то их условия жизни будут улучшаться. Для этого будет проведена ревизия их мест обитания.

Ранее по случаю переезда в новый более просторный вольер сотрудники устроили варану Раджу праздничный обед – ему предложили крупных креветок, посыпанных вкусной витаминной смесью, и перепелиные яйца.

Фото: Комитет по культуре Санкт-Петербурга