В Ленинградском зоопарке показали варана, уплетающего креветки

По случаю переезда в новый более просторный вольер сотрудники устроили Раджу праздничный обед.

В Ленинградском зоопарке показали, как украшенного варана кормят креветками в честь его переезда в новый вольер.

Украшенный варан – самая крупная из содержащихся сегодня в нашем зоопарке ящериц. Из-за его больших размеров и сурового нрава ему дали имя Радж, что означает "правитель". сотрудники Ленинградского зоопарка

По случаю переезда в новый более просторный вольер сотрудники устроили Раджу праздничный обед – ему предложили крупных креветок, посыпанных вкусной витаминной смесью, и перепелиные яйца.

Украшенные вараны обитают в Африке в зоне тропических дождевых лесов. Многие африканские племена считают, что встреча с этой ящерицей принесет им удачу и благополучие. Все дело в необычной окраске рептилии – желтые пятна на спине варана похожи на золотые монетки, а золото очень почитается коренными народами.

Ранее директором Ленинградского зоопарка стал Юрий Журавлёв.

Видео: Ленинградский зоопарк