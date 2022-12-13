Директором Ленинградского зоопарка стал Юрий Журавлёв

В течение трёх месяцев он занимал должность и.о. директора.

Директором Ленинградского зоопарка назначен Юрий Журавлёв. В течение трёх месяцев он занимал должность и.о. директора. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Юрий Журавлёв окончил Томский государственный университет по специальности биолог. Преподавал на кафедре биологии в Казахстане, затем на протяжении пяти лет там же занимался научной деятельностью. В 1990-х перешел на работу в Алматинский зоопарк. Свою карьеру начал специалистом по уходу за опасными животными в отделе "Террариум", спустя несколько лет стал начальником отдела. С 2014 по 2022 год возглавлял отдел экспозиции Московского зоопарка.



В планах у нового директора реконструкция вольеров, открытие новых экспозиций, приобретение животных и улучшение условий их содержания. Уже сейчас по его инициативе коллектив зоопарка усиливают высококвалифицированными сотрудниками, впервые за долгое время у животных был пересмотрен рацион питания.

Ранее стало известно, что в Ленинградском зоопарке родились детёныши патагонских мар.

Фото: Комитет по культуре Санкт-Петербурга