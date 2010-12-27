В Петербурге предпринимателю и его помощникам светит уголовное дело за черную икру

Полиция задержала генерального директора и трех сотрудников фирмы, которая занималась незаконной расфасовкой черной икры. На них завели редкое уголовное дело.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти наведались с проверкой на территорию Калининской овощебазы. В помещении ООО "Планета" правоохранители нашли нелегальный цех по расфасовке черной икры.

В помещении предприятия на проспекте Непокоренных задержали генерального директора компании и трех сотрудников. Как стало известно "Фонтанке" им грозит редкое уголовное дело по статье "Незаконный оборот особо ценных диких водных биологических ресурсов".

Полиция уверенная, что все четверо причастны к незаконной покупке осетровых рыб, которых заведомо добыли браконьерским способом. Всю компанию задержали на четверо суток.