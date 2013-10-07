Петербуржцев оштрафовали на 615 тысяч рублей за нелегальную торговлю черной икрой

Оба свою вину признали, в содеянном раскаялись.

В Петербурге оштрафовали двух мужчин за приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации (пп. "а,б" ч. 4 ст. 171.1 УК РФ). Один оштрафован на 300 тысяч рублей, другой – на 315 тысяч рублей. Оба свою вину признали, в содеянном раскаялись. Приговор в законную силу пока не вступил. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В 2018-2019 годах мужчины приобрели более 30 килограммов черной икры, которая обошлась им в более 1,5 млн рублей. Они хранили ее у себя в квартирах. Они расфасовали икру в упаковки, на которых приклеили логотипы производителей, после чего планировали ее продавать. Но в итоге полицейские задержали торговцев на парковке у одной из гостиниц при передаче товара.

Ранее петербургское управление Россельхознадзора выявило нарушение при ввозе более 20 тонн консервированного тунца.

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