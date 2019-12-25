Петербургское управление Россельхознадзора выявило нарушение при ввозе более 20 тонн консервированного тунца

На партию консервированного тунца был оформлен новый ветеринарный сертификат.

В Большом порту Петербурга государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провел ветеринарный контроль 22,3 тонн консервированного тунца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Консервы поступили из китайской провинции Чжэцзян в петербургскую компанию, которая занимается производством и импортными поставками рыбной продукции. Специалисты проверили документы и выявили несоответствие информации о весе, заявленной в ветеринарном сертификате и указанной на транспортировочных коробках.

Возбуждено дело об административном правонарушении, а на партию тунца оформили новый ветеринарный сертификат.

Фото: Pexels