Ирина Волк: полиция изъяла из незаконного оборота более 50 килограммов черной икры

В МВД раскрыли схему нелегальной продажи икры по столичному региону.

Российские правоохранительные органы из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Москве ликвидировали канал незаконной реализации водных биологических ресурсов. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что местный житель в одной из деревень в Домодедовском районе Московской области организовал фасовку икры рыб семейства осетровых. Черная икра была добыта злоумышленником диким способом. Далее подозреваемый организовал продажу деликатеса на рынках столицы.

В ходе обыска в его жилище и на территории двух объектов торговли изъято более 50 килограммов черной икры, а также замороженная рыбная продукция. пресс-служба МВД РФ

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ. Фигурант расследования задержан.Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Калининграде задержали двоих мужчин, подозреваемых в ограблении местного жителя.

Фото и видео: МВД Медиа