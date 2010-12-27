Смольный предполагает, что за 2017 год Петербург посетят 7,5 млн туристов

По ожиданиям комитета по развитию туризма за 2017 год Северную столицу посетят 7,5 миллионов туристов. Эта приблизительная цифра с учетом путешественников, которые приезжают в город на новогодние праздники.
По словам председателя Андрея Мушкарева, соотношение российских и иностранных туристов в этом году примерно один к одному. В 2017 году поток туристов вырос в основном за счет увеличения потока отдыхающих из-за рубежа.
В текущем году пассажирский порт "Морской фасад" достиг рекордной загрузки. Несколько дней подряд там работали на пределе мощностей. А у аэропорта "Пулково" по итогам 2017 ожидают рост пассажиропотока на 18%.
При этом Мушкарев отмечает, что по оценкам Всемирной туристской организации Северная столица может принимать до 18 миллионов туристов в год.