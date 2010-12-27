В зимний период аэропорт "Пулково" слил в "Новую" около 2,5 тысяч тонн вредной жидкости

В воде обнаружены превышения по этиловому и бутиловому спирту, этиленгликолю, ацетону и другим веществам.

В зимний период 2017/18 года аэропорт "Пулково" слил в реку "Новую" около 2,5 тысяч тонн жидкости, которой обрабатывают самолеты и взлетные полосы. В воде обнаружены превышения по этиловому и бутиловому спирту, этиленгликолю, ацетону и другим веществам. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Администрации Петербурга Александр Кучаев.

В настоящее время в отношении ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" возбуждено административное дело по пяти статьям. Аэропорт должен заплатить штраф 275 тысяч рублей. Также Росприроднадзор хочет обратиться в суд с требованием о расторжении договора, согласно которому "Пулково" может выливать в "Новую" сточные воды. По словам Кучаева, пока в "Новую" не перестанут поступать отходы, восстановить экосистему реки будет очень сложно.

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Фото: Piter.TV