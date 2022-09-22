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Юристов в Петербурге предложили привлечь на помощь обманутых мошенниками пенсионеров
Сегодня, 16:48
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Юристов в Петербурге предложили привлечь на помощь обманутых мошенниками пенсионеров

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Предполагается, что адвокаты будут помогать пострадавшим компенсировать материальный ущерб на безвозмездной основе.

Депутат ЗакСа Северной столицы предложили расширить категорию граждан, имеющих право на бесплатную юрпомощь. В перечень намерены ввести и пенсионеров, которые пострадали от мошеннических действий. Соответствующий проект закона появился на сайте Смольного.

Авторы инициативы уверены, что, помимо информационного просвещения граждан в части защиты от аферистов, необходима и конкретное правовое участие. Особенно это актуально в связи с тем, что именно пожилым труднее всего распознать мошенников на другом конце провода.

Предполагается, что адвокаты будут помогать пострадавшим компенсировать материальный ущерб на безвозмездной основе.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV

Теги: закс, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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