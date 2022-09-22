Юристов в Петербурге предложили привлечь на помощь обманутых мошенниками пенсионеров

Предполагается, что адвокаты будут помогать пострадавшим компенсировать материальный ущерб на безвозмездной основе.

Депутат ЗакСа Северной столицы предложили расширить категорию граждан, имеющих право на бесплатную юрпомощь. В перечень намерены ввести и пенсионеров, которые пострадали от мошеннических действий. Соответствующий проект закона появился на сайте Смольного.

Авторы инициативы уверены, что, помимо информационного просвещения граждан в части защиты от аферистов, необходима и конкретное правовое участие. Особенно это актуально в связи с тем, что именно пожилым труднее всего распознать мошенников на другом конце провода.

Предполагается, что адвокаты будут помогать пострадавшим компенсировать материальный ущерб на безвозмездной основе.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV