Юрист рассказал, почему банки начали блокировать переводы россиян

Юрист Дмитрий Пашин рассказал, почему банки начали блокировать переводы россиян. Об этом он заявил "РИА Новости".

По словам эксперта, российские банки блокируют переводы из-за так называемого "нетипичного поведения россиян". Пашин уточнил, что кредитные организации может насторожить нехарактерный объем операции, время ее совершения и даже устройство.

Пашин подчеркнул, что такие операции относят к нетипичной. Юрист в качестве примера привел ситуацию, когда клиент пытается перевести миллион рублей, не делая до этого перевод свыше 20 тысяч рублей. Он добавил ,что точных параметров, когда банк считает операцию подозрительной, никто не раскроет.

Фото: pxhere.com