Юрист из Петербурга отказался от иска к Деду Морозу

Петербургский юрист Игорь Мирзоев отказался от иска к Деду Морозу. Свое решение он объяснил просто – отказ от иска он расценивает как подарок президенту России Владимиру Путину в честь Нового года. Об этом юрист сообщил в соцсетях.
С президентом юрист хотел бы все же встретиться, поскольку заготовил ему еще один подарок.
Чуть позже Мирзоев сообщил, что в этом году взял на себя обязанности Деда Мороза, и обещает подарить подарки всем, кто к нему обратится.
Фото: Pexels
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