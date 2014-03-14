Юрист из Петербурга отказался от иска к Деду Морозу

Ранее он настаивал на судебном разбирательстве и даже согласился встретиться с президентом.

Петербургский юрист Игорь Мирзоев отказался от иска к Деду Морозу. Свое решение он объяснил просто – отказ от иска он расценивает как подарок президенту России Владимиру Путину в честь Нового года. Об этом юрист сообщил в соцсетях.

С президентом юрист хотел бы все же встретиться, поскольку заготовил ему еще один подарок.

Чуть позже Мирзоев сообщил, что в этом году взял на себя обязанности Деда Мороза, и обещает подарить подарки всем, кто к нему обратится.

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