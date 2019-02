Российского актера Колокольникова пригласил в свой новый фильм режиссер "Транформеров"

Также режиссер Майкл Бэй является режиссером таких фильмов как "Судная ночь. Начало", "Трансформеры", "Бамблби", "Кошмар на улице Вязов", "Черепашки Ниндзя", "Плохие парни" и другие.

Майкл Бэй пригласил российского актера Юрия Колокольникова принять участие в съемках его нового фильма "Шестеро в подполье". Как рассказал сам актер, режиссер принял это решение без проведения проб, Бэй просто посмотрел записи с участием актера.

Колокольников очень обрадовался такому приглашению, так как считает Майкла Бэя настоящим гением.

Сюжет ленты "Шестеро в подполье" расскажет о миллиардерах, объединившихся в секретный отряд с целью противодействия преступному миру. Бюджет картины оценивается в $150 млн. Производством фильма занимается компания Netflix.



Это не первая работа Колокольникова в зарубежном кино. Он уже снимался в сериале "Игра престолов", в фильмах "Телохранитель киллера" и "Перевозчик; Наследие".

