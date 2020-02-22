Юную сибирячку назвали "зверюгой" на шоу "Голос. Дети"

Накануне состоялся второй тур "слепых" прослушиваний на популярном телешоу.

В пятницу, 21 февраля, в эфире Первого канала показали второй тур "слепых" прослушиваний шоу "Голос. Дети". Внимание зрителей и судей проекта привлекло выступление 10-летней Варвары Глуховой из Новосибирска. Она исполнила песню "Мама, я танцую" группы "#2Маши". После выступления к юной сибирячке повернулись все члены жюри.

Отмечая выступление девочки, судья проекта, певица Полина Гагарина отметила ее сумасшедшую энергетику и называла ее по-доброму "зверюгой". К тому же, Гагарина оценила "дыхалку" юной исполнительницы.

После таких слов в свой адрес Глухова присоединилась к команде Полины Гагариной.

Ранее мы отмечали выступления других участников проекта "Голос. Дети" – 10-летней школьницы из Новосибирска Елизаветы Сметанниковой и 8-летней уроженки подмосковного города Одинцово Таисии Скомороховой.

Видео: Youtube / DoDoStar, Polina Gagarina