Юные гимнастки из Пушкинского района завоевали 34 медали на соревнованиях "Движение Звёзд"

Юные спортсменки из Пушкинского района Петербурга показали высокие результаты на турнире по художественной гимнастике "Движение звёзд". Об успехах гимнаток сообщила пресс-служба районной администрации.

Воспитанницы местной спортшколы олимпийского резерва пополнили свою коллекцию наград 34 медалями, 14 из которых − золотые. Особенно отличились команды девочек 2015 и 2016 годов рождения, победивших в состязаниях по групповым упражнениям.

Представители администрации района поздравили талантливых гимнасток с заслуженными успехами и выразили искреннюю благодарность наставникам Людмиле Насоновой, Ольге Сергеевой, Ирине Кольцовой, Елизавете Свиридовой, Галине Кулаковой и Ольге Прокофьевой за отличную подготовку юных чемпионок.

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского района Петербурга