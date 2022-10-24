  1. Главная
Юные гимнастки из Пушкинского района завоевали 34 медали на соревнованиях "Движение Звёзд"
Сегодня, 10:24
Воспитанницы местной спортшколы олимпийского резерва пополнили свою коллекцию наград 34 медалями, 14 из которых − золотые.

Юные спортсменки из Пушкинского района Петербурга показали высокие результаты на турнире по художественной гимнастике "Движение звёзд". Об успехах гимнаток сообщила пресс-служба районной администрации. 

Воспитанницы местной спортшколы олимпийского резерва пополнили свою коллекцию наград 34 медалями, 14 из которых − золотые. Особенно отличились команды девочек 2015 и 2016 годов рождения, победивших в состязаниях по групповым упражнениям.

Представители администрации района поздравили талантливых гимнасток с заслуженными успехами и выразили искреннюю благодарность наставникам Людмиле Насоновой, Ольге Сергеевой, Ирине Кольцовой, Елизавете Свиридовой, Галине Кулаковой и Ольге Прокофьевой за отличную подготовку юных чемпионок.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские тхэквондисты завоевали 22 медали на всероссийском Кубке Эльбруса.

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского района Петербурга

Теги: санкт-петербург, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

