Петербургские тхэквондисты завоевали 22 медали на всероссийском Кубке Эльбруса

Соревнования прошли в Нальчике.

Спортсмены из Санкт-Петербурга завоевали 22 медали на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо (версия ВТФ) "Кубок Эльбруса", который прошёл в Нальчике. Об этом сообщила пресс-служба городского Комитета по физической культуре и спорту.

Восемь петербуржцев стали победителями в категориях мужчин и женщин: Артём Ермаков, Мария Зверева, Дмитрий Воропаев, Екатерина Владимирова, Камила Карачаева, Никита Высотин, Анфиса Алексеева и Ева Смагина.

В состязаниях среди юниоров и юниорок золотые медали также завоевали Артём Ермаков, Сергей Скориантов, Анастасия Киселёва, Юлия Кудрявцева и София Скачкова. Турнир "Кубок Эльбруса" является одним из ключевых стартов в календаре российского тхэквондо и собирает сильнейших спортсменов из разных регионов страны.

Фото: Telegram / Комитет по физической культуре и спорту