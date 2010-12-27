Юные футболистки из Гатчинского района признаны лучшими в Ленобласти

Команда спортивной школы олимпийского резерва "Ника" из поселка Сиверский стала победителем Первенства Ленинградской области среди девушек до 13 лет.

Команда спортивной школы олимпийского резерва "Ника" из поселка Сиверский стала победителем Первенства Ленинградской области среди девушек до 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола ГМР.

Брызги разлетались из-под ног юных футболисток в разные стороны, девчонки с визгом стелились по лужам в подкатах и боролись в воздухе за мяч, не щадя причёсок. Антуража ситуации придавала большая и очень громкая группа болельщиков, по совместительству являющихся мамами спортсменок, среди которых скромно держался один папа. Визг, писк, крик, стон, плач, смех, звучали над залитом водой стадионом практически одновременно. И это не удивительно: девчачий футбол – дело сверхэмоциональное. пресс-служба федерации футбола ГМР

В результате трехчасовой борьбы бронза досталась подопечным Дмитрия Гурьева из лодейнопольского "Славатора", а ее лидер Анна Рассадина была признана лучшим игроком соревнований.

На вторую ступень пьедестала почета поднялись воспитанницы Михаила Говди из волховского коллектива "Татьяна", представляющая АНО "ДРОЗД". И это несмотря на то, что ворота волховчанок защищала лучший вратарь турнира Екатерина Чащина, оставившая свои ворота на замке во всех играх.

Как такое могло случиться, что команда, не пропустившая ни одного мяча, не стала победителем соревнований? Все очень просто. Матч между "Татьяной" и "СШОР "Ника" из Гатчинского района завершился безголевой ничьей, и пришлось считать разницу забитых и пропущенных мячей. А она оказалась лучше у команды Александра Федорова, во многом благодаря Ирине Бабенышевой, сотворившей хет-трик в матче со "Славатором" и ставшей лучшим бомбардиром турнира. пресс-служба федерации футбола ГМР

Источник, фото: федерация футбола ГМР