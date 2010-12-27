Юные Ленинградцы подружились с культурой Мекленбурга

С участием юных жителей Ленинградской области состоялась неделя российско-германских молодежных обменов в партнерской федеральной земле ФРГ Мекленбург-Передняя Померания.

С участием юных жителей Ленинградской области состоялась неделя российско-германских молодежных обменов в партнерской федеральной земле ФРГ Мекленбург-Передняя Померания.



На состоявшейся сегодня в Ростоке торжественной церемонии по итогам событий вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов сообщил, что регион примет ответный визит немецкой делегации в 2020 году.



"Прямой диалог подрастающих поколений, в сердце которого - искренность, энергия и творчество молодежи, вносит вклад в укрепление взаимопонимания. Уже в следующем году он продолжится в Ленинградской области. И мы также сделаем все, чтобы наши гости смогли ближе познакомиться с традициями России, получили лучшие впечатления в нашем регионе и встретили много новых друзей, как это случилось в Мекленбурге", - отметил Сергей Перминов.



В программу молодежной недели ‪с 28 июня по 8 июля‬ вошли проекты в сферах спорта (совместные занятия по волейболу и боксу), образования (формат курса-игры "Молодежь в мировой политике - опыт ООН"), культуры (обмен опытом для молодых пианистов, творческий лагерь для молодых художников и археолого-консервационный проект на территории музейного комплекса "Пенемюнде"), а также участие в летней смене по обмену опытом для юных пожарных.



Все проекты, организованные по инициативе общества "Германо-Российское партнерство" (ФРГ), предусматривали тесное общение и взаимодействие российских и немецких школьников и молодежи в рамках решения общих задач. Идея организации мероприятий была предложена по результатам переговоров в Ростоке в октябре 2018 года, когда состоялся визит в Мекленбург делегации Ленинградской области во главе с губернатором Александром Дрозденко.

Сергей Перминов в рамках нынешнего визита также встретился с председателем общества "Германо-Российское партнерство" Эрвином Зеллерингом, заместителем Министра-Президента Мекленбурга - министром внутренних дел и европейского сотрудничества Лоренцем Каффье, министром по социальным вопросам, интеграции и равенству федеральной земли Штефани Дрезе, с которыми обсудил перспективные проекты взаимодействия регионов-партнеров.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО