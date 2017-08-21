Поклонники нашли в новом клипе Юлианны Карауловой плагиат из рекламы духов

Нашумевшая премьера клипа известной с "Фабрики звезд" певицы Юлианны Карауловой произвела фурор на просторах интернета. Певица откровенно скопировала образ кинодивы Шарлиз Терон из серии рекламных роликов для модного дома Dior.

Премьера клипа на песню "Не верю" состоялась 5 июля 2017 года на Yotube, и сегодня ролик активно крутится на многих музыкальных каналах и радиостанциях. Видеоролик набрал более полутора миллиона просмотров на Youtube. Но, как оказалось, поклонники Юлианны явно ожидали другого от этого видео. В клипе за основу взят образ голливудской кинодивы Шарлиз Терон для рекламной кампании "Dior J'adore", что и возмутило фанатов Юлианны.











На кадрах из музыкального видео и рекламы четко видно, что платье, туфли, движения и даже съемочные планы скопированы практически один в один. Более того, Юлианна Караулова пытается двигаться так же, как это делает блондинка из Голливуда. При этом некоторые недоброжелатели в комментариях отмечают, что фигура россиянки не дотягивает до высоких стандартов красотки из рекламы духов.

Сама Юлианна спокойно реагирует на упреки и признается своим почитателям, что действительно взят за основу сюжет "из тех самых роликов", который "адаптирован на свой лад".

Видео:

Youtube/Юлиана Караулова - "Не верю"

Youtube/Christian Dior - Dior J'adore - "The future is gold"