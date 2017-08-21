Поклонники нашли в новом клипе Юлианны Карауловой плагиат из рекламы духов

Премьера клипа на песню "Не верю" состоялась 5 июля 2017 года на Yotube, и сегодня ролик активно крутится на многих музыкальных каналах и радиостанциях. Видеоролик набрал более полутора миллиона просмотров на Youtube. Но, как оказалось, поклонники Юлианны явно ожидали другого от этого видео. В клипе за основу взят образ голливудской кинодивы Шарлиз Терон для рекламной кампании "Dior J'adore", что и возмутило фанатов Юлианны.
На кадрах из музыкального видео и рекламы четко видно, что платье, туфли, движения и даже съемочные планы скопированы практически один в один. Более того, Юлианна Караулова пытается двигаться так же, как это делает блондинка из Голливуда. При этом некоторые недоброжелатели в комментариях отмечают, что фигура россиянки не дотягивает до высоких стандартов красотки из рекламы духов.
Сама Юлианна спокойно реагирует на упреки и признается своим почитателям, что действительно взят за основу сюжет "из тех самых роликов", который "адаптирован на свой лад".
Видео:
Youtube/Юлиана Караулова - "Не верю"
Youtube/Christian Dior - Dior J'adore - "The future is gold"