Певица Юлианна Караулова ждёт первенца

Певица Юлианна Караулова поделилась с поклонниками радостной новостью, она ждет первенца. Артистка выложила в YouTube новый клип, где показала свое интересное положение, а в Instagram выложила снимки со съемок.
Экс-участница шоу "Фабрика звезд" состоит в близких отношениях с саунд-продюсером Андреем Черным. Он в своем Instagram раскрыл, что его возлюбленная находится уже на седьмом месяце беременности.
Также Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева скоро станут родителями.
Фото: Instagram/ @yulianna_karaulova
Видео: YouTube/ Юлианна Караулова
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все