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Певица Юлианна Караулова ждёт первенца

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Она выложила новый клип, где показывает свое интересное положение.

Певица Юлианна Караулова поделилась с поклонниками радостной новостью, она ждет первенца. Артистка выложила в YouTube новый клип, где показала свое интересное положение, а в Instagram выложила снимки со съемок.

Экс-участница шоу "Фабрика звезд" состоит в близких отношениях с саунд-продюсером Андреем Черным. Он в своем Instagram раскрыл, что его возлюбленная находится уже на седьмом месяце беременности.

Также Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева скоро станут родителями.

Фото: Instagram/ @yulianna_karaulova
Видео: YouTube/ Юлианна Караулова

 

Теги: беременность, юлианна караулова
Категории: Новости шоу-бизнеса России, Новости России, Лента новостей,

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