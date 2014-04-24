Певица Юлианна Караулова ждёт первенца

Она выложила новый клип, где показывает свое интересное положение.

Певица Юлианна Караулова поделилась с поклонниками радостной новостью, она ждет первенца. Артистка выложила в YouTube новый клип, где показала свое интересное положение, а в Instagram выложила снимки со съемок.

Экс-участница шоу "Фабрика звезд" состоит в близких отношениях с саунд-продюсером Андреем Черным. Он в своем Instagram раскрыл, что его возлюбленная находится уже на седьмом месяце беременности.

Также Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева скоро станут родителями.

Фото: Instagram/ @yulianna_karaulova

Видео: YouTube/ Юлианна Караулова