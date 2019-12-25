Юбилей телеканала "Санкт-Петербург"

Городской телеканал начал своей вещание 10 октября 2010-го года в 10:00.

В честь своего юбилея телеканал "Санкт-Петербург" проведет специальный выпуск программы "Пульс времени", в котором расскажет о прошлом и настоящем медиа. Из-за сложной ситуации телеканал решил отказаться от торжеств и перенести праздник на экраны телевизоров. В нем прозвучат благодарности зрителям, а также воспоминания о тех, кто эти десять лет выстраивал систему вещания и рассказывал о жизни Северной столицы.

Программа начнется в 22:00, повторный выпуск можно будет посмотреть 10 октября в 10:00. Ведущим станет Юрий Зинчук.

Фото: topspb.tv