  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
YouTube заблокировал аккаунт консервативного телеканала "Царьград"
Сегодня, 10:54
121
matveyvn

YouTube заблокировал аккаунт консервативного телеканала "Царьград"

0 0

При этом ТВ-каналу не поступали какие-либо предупреждения.

YouTube без объяснений заблокировал аккаунт консервативного телеканала "Царьград". Информация об этом на странице канала в Telegram.

В сообщении о блокировке сказано, что аккаунт в Google заблокирован и не может быть восстановлен из-за нарушения экспортного законодательства.

При этом ТВ-каналу не поступали какие-либо предупреждения.

"Царьград" пообещал зрителям, что все видеоролики в ближайшее время будут размещены на других ресурсах.

Ранее Netflix анонсировал спин-офф сериала "Ведьмак". 

Теги: youtube, блокировка, телевидение, царьград
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии