YouTube заблокировал аккаунт консервативного телеканала "Царьград"

При этом ТВ-каналу не поступали какие-либо предупреждения.

YouTube без объяснений заблокировал аккаунт консервативного телеканала "Царьград". Информация об этом на странице канала в Telegram.

В сообщении о блокировке сказано, что аккаунт в Google заблокирован и не может быть восстановлен из-за нарушения экспортного законодательства.

При этом ТВ-каналу не поступали какие-либо предупреждения.

"Царьград" пообещал зрителям, что все видеоролики в ближайшее время будут размещены на других ресурсах.

Ранее Netflix анонсировал спин-офф сериала "Ведьмак".