YouTube заблокировал аккаунт консервативного телеканала "Царьград"

YouTube без объяснений заблокировал аккаунт консервативного телеканала "Царьград". Информация об этом на странице канала в Telegram.
В сообщении о блокировке сказано, что аккаунт в Google заблокирован и не может быть восстановлен из-за нарушения экспортного законодательства.
При этом ТВ-каналу не поступали какие-либо предупреждения.
"Царьград" пообещал зрителям, что все видеоролики в ближайшее время будут размещены на других ресурсах.
Ранее Netflix анонсировал спин-офф сериала "Ведьмак".
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