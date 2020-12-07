YouTube признал видео с Дудем и Ургантом самым популярным в РФ в 2020 году

Самые популярные блогеры 2020 года – ЕГОРИК, А4, EdisonPts, ГЛЕНТ, Mamix?.

Видеохостинг YouTube назвал самые популярные в России в 2020 году видео. Список опубликовали в официальном блоге компании Google Россия.

Первое место заняло шоу "Что было дальше" с Юрием Дудем и Лолитой. Видео посмотрели более 27 миллионов раз. Также в первую тройку вошли интервью комика Алексея Щербакова и "Вечерний Ургант" с участием Моргенштерна.

В списке десяти самых популярных оказался ролик о том, за сколько минут опарыши съедят бургер, сетч Comedy Club с Гариком Харламовым. Самые популярные блогеры 2020 года – ЕГОРИК, А4, EdisonPts, ГЛЕНТ, Mamix?.

В рейтинг попали только те видео, которые были загружены в текущем году. Музыкальные клипы, контент для детей, трейлеры в рейтинге не учитывались.

Украинцы отдали предпочтение российской музыке на YouTube в 2020 году.

Видео: YouTube/ LABELCOM

YouTube/ Вечерний Ургант