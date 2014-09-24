МИД России пообещал ответ на удаление с YouTube своих видео

Мария Захарова напомнила Google об ответственности.

Российское внешнеполитическое ведомство пообещало ответ на удаление с платформы YouTube своих видеороликов. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат заметила, что страна будет отвечать на такие действия, так как умеет это делать.

Корпорация Google обязана прекратить тотальную зачистку цифрового пространства от любых альтернативных точек зрения, должны прекратить отрабатывать политический заказ американских спецслужб в рамках развязанной против России информационной войны и гибридной агрессии. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД России надеется на обеспечение безопасности миротворцев в Карабахе.

Фото и видео: МИД России