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МИД России надеется на обеспечение безопасности миротворцев в Карабахе

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Мария Захарова оценила обстановку в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы продолжат выполнять свои задачи в свете проводимых властями Баку "антитеррористических мероприятий" на территории Нагорного Карабаха. При этом в Москве надеются, что безопасность иностранных сил будет обеспечена всеми сторонами регионального конфликта. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала ситуацию, которая сейчас разворачивается между Баку и Ереваном. В МИД РФ рассчитывают на прекращение огня и возвращения сторон у трехсторонним договоренностям, которые достигались на высшем уровне.

Контингент продолжает выполнять свои задачи. Мы исходим из того, что безопасность наших миротворцев будет безоговорочно обеспечена. Командование российским миротворческим контингентом находится в постоянном контакте с представителями армян Карабаха и азербайджанскими властями

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД РФ опубликует заявление по итогам контактов с Азербайджаном по ситуации в Карабахе.

Фото и видео: МИД России

Теги: азербайджан, армения, мария захарова, мид, миротворцы, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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