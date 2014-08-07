МИД РФ опубликует заявление по итогам контактов с Азербайджаном по ситуации в Карабахе

Мария Захарова рассказала о контактах с Баку.

Российское министерство по иностранным делам опубликует заявление по итогам контактов с Азербайджаном по ситуации в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что эксперты ведут контакты с Баку.

Сейчас у нас идут контакты, в том числе с азербайджанской стороной. <...> Думаю, что в ближайшее время по итогам состоявшихся контактов будет сделано соответствующее заявление по линии министерства иностранных дел. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Министерство обороны Азербайджана публично объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в регионе конфликта.

МИД РФ возложил ответственность на Украину и Запад за экологические последствия конфликта.

Фото и видео: МИД России