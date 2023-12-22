Ярмарка вакансий для матерей и молодых специалистов пройдёт в Ленобласти

Организацией таких мероприятий занимаются во всех районах региона.

В период с 18 по 24 марта в Ленобласти пройдут ярмарки вакансий. Их организацией занимаются во всех районах региона.

Пресс-служба администрации Выборгского района сообщила, что 22 марта на улице Куйбышева состоится ярмарка "Деловая женщина" в Выборге. На мероприятии женщины из Ленинграда, имеющие детей, смогут найти подходящую работу.

Кроме этого, в этот же день будет проведена ярмарка вакансий для выпускников вузов и колледжей.

Ранее мы сообщили о том, что школьным музеям Ленобласти могут выдать гранты.

Фото: Piter.TV