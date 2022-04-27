Яркие события на неделе: от "Уикенда без интернета" до фестиваля "Антон тут рядом" – что предлагает Петербург с 18 по 24 августа

На этой неделе в Петербурге пройдут интересные события: "Уикенд без интернета", морская вечеринка, фестиваль "Антон тут рядом", выставка "Искусство будущего", лекция океанологов и концерт природных звуков.

Исключительные мероприятия на этой неделе в Петербурге предлагают жителям и гостям города насладиться яркими развлечениями без связи с интернетом. Об этом пишет Петербург2.

"Уикенд без интернета" - Инициатива призывает людей провести выходные без постоянного доступа к интернету. Организаторы предлагают обменять онлайн-зависимость на встречи с друзьями, прогулки на свежем воздухе и увлекательные мероприятия.

Вечеринка "Морская" - В пятницу вечером ожидается яркая вечеринка с морской тематикой. Гостей ждут веселые конкурсы, дегустация морепродуктов и танцы под звуки прибоя.

Фестиваль "Антон тут рядом" – этот фестиваль предоставляет площадку для творческих личностей и начинающих мастеров. Посетители смогут насладиться выставками работ разных направлений и поучаствовать в мастер-классах.

Выставка "Искусство будущего" – любители искусства могут посетить выставку, где представлены инновационные произведения современных художников, позволяющие заглянуть в будущее искусства.

Лекция "Тайны океанов" – для любознательных организована лекция, посвященная тайнам океанов. Ученые расскажут о загадочных созданиях глубин и удивительных явлениях подводного мира.

Концерт "Звуки природы" – воскресный вечер будет наполнен умиротворяющими звуками природы. Концертная программа включает звуки пения птиц, шум леса и звучание волн.

Не упустите возможность погрузиться в мир настоящих впечатлений и открывать для себя новые грани развлечений в Петербурге на этой неделе.

Ранее сообщалось, что скрипачка Марианна Васильева: возвращение на Родину и музыкальная поддержка героев.

Фото: Piter.TV

