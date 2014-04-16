Знаменитая скрипачка Марианна Васильева, которая стала известна во всем мире своим уникальным музыкальным талантом, вернулась на родину – в Россию, вскоре после начала специальной военной операции.

Марианна Васильева решила отправиться на фронт, чтобы поддержать отечественных бойцов единственно возможным для нее способом – через музыку своей скрипки. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Событие, которое стало немаловажным шагом в ее карьере, ожидает поклонников и ценителей искусства. В кинотеатре "Аврора" 19 августа состоится показ фильма "Скрипичный ключ", созданного журналистом Артуром Ходыревым. Это произведение расскажет о гуманитарной поездке Марианны Васильевой и писателя Александра Пелевина в Донбасс, где они поддерживали бойцов и жителей в трудные времена.

Марианна поделилась своим взглядом на труд и успех, считая, что любое дело требует усердной работы, но она подчеркнула, что эта работа должна быть пронизана любовью.

Возвращение Марианны Васильевой в Россию после начала военной операции вызвано не только желанием поддержать своих соотечественников, но и потребностью действовать в соответствии с ее внутренним убеждением. Она рассказала, что многие из ее окружения в Европе были склонны верить оппозиционным СМИ, но ее собственные наблюдения и встречи с настоящими героями на фронте изменили ее взгляд на ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Петербурге начались съемки "Берлинской жары".

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