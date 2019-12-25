Концерты Игоря Бутмана, Лолиты и группы "Ундервуд": куда пойти в Петербурге с 21 по 27 июля

Лето в Северной столице в самом разгаре: время посетить винтажный маркет, посмотреть на соревнования по вейкбордингу и послушать любимых исполнителей.

"Петербург2" предлагает горожанам провести летние деньки с весельем и пользой, воспользовавшись подборкой интересных событий с 21 по 27 июля.

Пятница, 21 июля

С пятницы по воскресенье в Севкабель Порту состоится гаражная распродажа. На винтажном маркете можно будет закупиться одеждой, винилом, декором, мебелью и прочими неожиданными диковинками из кладовки. Помимо крупных винтажек, свой товар выставят и простые петербуржцы с обширным гардеробом. После шопинга посетители могут направится в чилл-зону и шахматный клуб.

Суббота, 22 июля

В субботу в Кронштадте пройдут соревнования по кабельному вейкборду "Пластик и точка!". Зрителями может стать любой прохожий: участники будут преодолевать особые препятствия в виде фигур, установленных в двухуровневом бассейне. На территории также откроют веревочный парк, скалодром, скейт-рамп и зону фудкорта с рестораном.

Воскресенье, 23 июля

На площадке "Флагшток" у Финского залива состоится большой летний концерт группы "Ундервуд". Музыканты зарядят на позитив энергичными, теплыми, по-настоящему летними композициями.

Понедельник, 24 июля

В стенах Петрикирхе пройдёт концерт "Неоклассика в старинном соборе"

слушатели проникнутся произведениями самых известных представителей жанра (Ханса Циммера, Людовико Эйнауди и Филипа Гласса), сыгранными на рояле и органе.

Вторник, 25 июля

Квинтет Игоря Бутана выступит в своём джаз-клубе. Самый популярный джазовый коллектив страны отыграет программу, которая никого не оставит равнодушным к этому жанру

Среда, 26 июля

На сцену фестиваля ROOF FEST выйдет Лолита. Одна из самых эксцентричных и ярких представительниц российской поп-сцены исполнит хиты "На Титанике", "По-другому", "Ориентация север", "Грустная танцую", а также новые треки.

Четверг, 27 июля

В "Двор Гостинки" ворвётся группа "Моя Мишель" со специальным летним концертом выступит. Мероприятие идельно подойдёт для любителей дерзкой танцевальной поп-музыки в сочетании с бешеной энергетикой.

Фото: Piter.TV