Куда пойти в Петербурге 31 марта – 6 апреля

Петербуржцам рассказали, как можно провести ближайшие выходные и начало апреля, а также, какие культурные мероприятия ожидают горожан в ближайшей перспективе.

Фестиваль Roof Fest открывает новый сезон концертов на крыше: организаторы уже объявили первых артистов, которых можно будет послушать с 31 мая. А пока весна думает, приходить ли в Петербург, ещё можно успеть покататься на коньках – на Елагином острове он всё ещё работает.

Что касается мероприятий на этих выходных, то уже 31 марта можно послушать рок под звёздами или "Шедевры саундтреков" в исполнении оркестра в старинном соборе Яани Кирик. В пятницу и воскресенье в Филармонии имени Шостаковича пройдут заключительные концерты в рамках фестиваля русской музыки XIX-XXI веков "Рахманинов и (не) его время", посвященного 150-летию со дня рождения композитора.

Более подробную подборку мероприятий на выходные можно посмотреть на портале "Петербург2".

Фото: Piter.tv