Яндиев отказался от дачи показаний в полиции после драки с Харитоновым в "Лужниках"

Харитонов написал заявление в полицию.

Боец Адам Яндиев отказался от дачи показаний в полиции после драки с Cергеем Харитоновым в "Лужниках". Об этом журналистам ТАСС рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

Боец Адам Яндиев, доставленный в полицию после драки в "Лужниках", где пострадал боец Сергей Харитонов, отказался от дачи показаний. В настоящее время ему выдано обязательство о явке в полицию эксперт

На данный момент известно, что боец ММА Сергей Харитонов пострадал из-за попытки разнять спортсменов Адама Яндиева и Руслана Абдо. Между тремя бойцами словесная перепалка переросла в физические разборки. Абдо после осмотра медиков отказался от госпитализации. У Харитонова диагностировано сотрясение мозга, а также зафиксирована травма правого глаза и перелом носа. Его должны прооперировать днем 14 ноября. По факту избиения спортсмен написал заявление в полицию.

Появилось видео драки Харитонова с другим бойцом ММА.

Фото: Piter.tv