Дата запуска новой услуги пока неизвестна.

Во вторник, 18 июня, стало известно, что Яндекс позволит пассажирам включать собственную музыку во время поездок на такси. Об этом на своей странице в Facebook сообщил управляющий директор "Яндекс.Такси" Даниил Шулейко.

Пользователи уже назвали данное нововведение лучший новостью от компании.

Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля сообщил Шулейко

Дата запуска новой услуги пока неизвестна.

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Фото:pixabay