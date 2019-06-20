Ложки из Петербурга взяли гран-при как лучший сувенир

Коллекцию столовых приборов "для туристов" произвели работники Императорского ювелирного дома "Русские самоцветы".

Санкт-Петербург на X Всероссийском конкурсе "Туристический сувенир" стал обладателем гран-при в номинации "Презентационный туристический сувенир". Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Обладателем почетной статуэтки стал Императорский ювелирный дом "Русские самоцветы", работники которого представили на конкурсе коллекцию серебряных ложек "Культурный завтрак". Каждый из столовых приборов, по задумке авторов, отражает какой-либо памятник архитектуры, которыми полна Северная столица.

Ранее мы рассказывали о запуске популярного среди петербуржцев и туристов проекта "Новогодняя почта". В преддверии Нового года каждый желающий сможет бесплатно отправить открытку с детским рисунком из Петербурга в любую точку России.

Фото: Telegram / Пиотровский Online