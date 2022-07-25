На "Газпром Арене" открылся быстрый проход для болельщиков на стадион

Piter.tv заснял развлекательную программу перед матчем "Зенита" и "Крыльев Советов" из Самары.

Перед матчем "Зенита" и "Крыльев Советов" 22 июля для болельщиков устроили развлекательную программу. Одним из главных событие того вечера стало открытие быстрого прохода на трибуны от Winline Fast Track. Гости матча могут больше не стоять в долгих очередях и попадать на любимые игры быстрее. Обязательное условие – наличие ставки в приложении Winline и билета на футбол, конечно же.

В церемонии открытия участвовали Андрей Аршавин, Юрий Музыченко и Эльдар Джарахов.

Многие жалуются на очереди. На Суперкубке, к примеру, кто-то опоздал. Я думаю, Fast Track – это хорошая идея. Люди будут быстро проходить и занимать места перед началом матча. Андрей Аршавин, тренер команды U-15 в Академии ФК "Зенит".

Футболист также высказал предположение о счёте матча – 3:1 в пользу "Зенита". "Крылья Советов", впрочем, справились чуть хуже и проиграли "Зениту" со счётом 3:0.

Вечер уличных театров – невероятная по масштабам театральная площадка, на которой прошли представления уличных театров Петербурга. Акробаты и артисты активно взаимодействовали со взрослыми и детьми: разыгрывали с ними сценки, фотографировались.

Уличный парк сине-бело-голубых – аттракционы и активности для фанатов "Зенита" всех возрастов. Поле от "Фабрики футбола", текбол, футбольный дартс – болельщики могли как посоревноваться друг с другом, так и просто проверить свою спортивную подготовку.

Также прошли детские экскурсии по "Газпром Арене". Маленькие гости матча имели возможность узнать не только основную информацию о стадионе, но и такие интересные подробности, как устройство футбольного газона.

Среди других интересных развлечений: экскурсии с радиоведущим Фёдором Погореловым, викторина для болельщиков, шахматная площадка, выставка Суперкубка России, набор в филиалы "Газпром".

Яркий праздник позволил гостям арены активно и с пользой провести свободное перед матчем время, настроиться на игру. И, главное, воодушевил болельщиков на победу.

22 июля на матч "Зенита" с ФК "Крылья Советов" пришло более 20 тысяч человек.

Материал подготовила Анна Бондаренко для Piter.tv