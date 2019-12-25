Welt: Путин обрушил цены на газ, поручив увеличить объемы топлива в европейских хранилищах

Глава РФ помог ценам на газ в Нидерландах упасть.

Немецкое издание Welt сообщило о том, что российский президент Владимир Путин обрушил цены на газ. Они напомнили, что политик дал поручение увеличить объемы топлива в европейских хранилищах. Таким образом журналисты сочли, что кризис разрешился за счет одной только фразы главы РФ.

Это почти случайное замечание заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением. Россия, бесспорно, доминирует на рынке. Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания. Однако рынки отреагировали немедленно. статья Welt

Напомним, что Владимир Путин поручил "Газпрому" приступить к плановой работе по повышению объема топлива в европейских ПГХ. Генеральный директор компании Алексей Миллер уверил политика, что концерн так и поступит. Фирма будет информировать Кремль о проводимой работе.После слов Путина стоимость фьючерсов на природный газ в Нидерландах сократились на 15%.

Путин назвал сложной ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России.

Фото: Kremlin.ru