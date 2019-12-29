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При взрыве в воинской части в Мурманской области пострадали 5 человек

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По другим данным пострадавших 6 человек.

В Мурманской области во время учений произошел взрыв, который причинил ранения людям.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота сообщает, что из-за нарушения требований безопасности взорвался имитационный снаряд. ЧП произошло в воинской части в Печенгском районе Мурманской области во время плановых учений. От взрыва снаряда ранения получил 5 военнослужащих. Их жизням ничего не угрожает. В части проводится проверка всех обстоятельств инцидента.

Телеграм-канал "112" сообщает, что пострадавших во время ЧП 6 человек, трое из них в тяжелом состоянии. Канал сообщает, что ЧП произошло во время учений с помощью беспилотных аппаратов. Оператор потерял управление и один из беспилотников  рухнул на землю. Прикреплённый к нему имитационный снаряд взорвался.

 

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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