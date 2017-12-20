Взрыв в Ставрополе. Последние новости: Злоумышленника ликвидировали, эвакуированным жителям разрешили вернуться домой

Появились новые подробности происшествия в одном из жилых домов в Ставрополе.

Сегодняшней ночью, на 20 декабря, в одном из жилых домов в Ставрополе неизвестный мужчина взорвал гранату и угрожал взорвать еще одну.

Ночью в юго-западном микрорайоне Ставрополя по адресу 50 лет ВЛКСМ №95 на 10 этаже прогремел взрыв, похожий на хлопок газа. Информация о взрыве бытового газа не подтвердилась. Как вскоре выяснилось, приезжий мужчина, который снимал квартиру в этом доме, взорвал гранату и угрожал, что взорвет весь дом. Взрыв был такой силы, что на всем этаже повылетали стекла. Причинен ущерб и нескольким автомобилям, которые были припаркованы под окнами дома.

Около 130 человек, в том числе и дети, были срочно эвакуированы из дома. Некоторые жители разъехались по друзьям и родственникам. Остальных разместили в близлежащей школе. Для них было организован горячий чай и питание.

Мужчина, который подорвал предположительно гранату РГД-5, после переговоров с полицией отказался выйти и сдаться. Во избежания повторного взрыва преступника ликвидировали.

Многоквартирный дом был осмотрен. Опасностей для жильцов не выявлено. Эвакуированным жителям разрешили вернуться в свои квартиры. Местные власти пообещали жильцам, пострадавших квартир возместить ущерб.

Фото: ВК, Вадим Соколов

Видео: YouTube/ЧП Ставрополь