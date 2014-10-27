Видео: в Севастополе байкер сбил бабушку с ребенком на "зебре"

В сети появилось жуткое видео из Севастополя. Мотоциклист сбил бабушку с ребенком на пешеходном переходе.

Пользователей сети шокировало видео ДТП из Ставрополя.



СМИ сообщают, что инцидент произошел в районе 5 километра Балаклавского шоссе днем 21 сентября.



Судя по видео, бабушка с ребенком долго не решались перейти дорогу по пешеходному переходу, а когда все-таки решили сделать это - случилось несчастье. Под колеса мотоцикла попали оба пешехода.



Случайные прохожие начали помогать пострадавшим, помогал и мотоциклист.



О состоянии пострадавших на данный момент нет информации.





Видео: YouTube/Вежливый Водитель