Видео: в Севастополе байкер сбил бабушку с ребенком на "зебре"

Пользователей сети шокировало видео ДТП из Ставрополя.
СМИ сообщают, что инцидент произошел в районе 5 километра Балаклавского шоссе днем 21 сентября.
Судя по видео, бабушка с ребенком долго не решались перейти дорогу по пешеходному переходу, а когда все-таки решили сделать это - случилось несчастье. Под колеса мотоцикла попали оба пешехода.
Случайные прохожие начали помогать пострадавшим, помогал и мотоциклист.
О состоянии пострадавших на данный момент нет информации.
Видео: YouTube/Вежливый Водитель