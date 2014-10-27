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Видео: в Севастополе байкер сбил бабушку с ребенком на "зебре"

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В сети появилось жуткое видео из Севастополя. Мотоциклист сбил бабушку с ребенком на пешеходном переходе.

Пользователей сети шокировало видео ДТП из Ставрополя.

СМИ сообщают, что инцидент произошел в районе 5 километра Балаклавского шоссе днем 21 сентября.

Судя по видео, бабушка с ребенком долго не решались перейти дорогу по пешеходному переходу, а когда все-таки решили сделать это - случилось несчастье. Под колеса мотоцикла попали оба пешехода.

Случайные прохожие начали помогать пострадавшим, помогал и мотоциклист.

О состоянии пострадавших на данный момент нет информации.

Видео: YouTube/Вежливый Водитель

 

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Категории: Новости России

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