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Видео: В небе над Севастополем был замечен НЛО

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В сети появилось видео НЛО, который курсировал по небу в Севастополе.

В сеть проникли кадры, на которых запечатлен НЛО в небе над Севастополем.

Как сообщают СМИ, видео было снято в районе Казачья бухта. По словам очевидцев, НЛО было видно невооруженным глазом даже при дневном свете.

В интернете ролик вызвал настоящий ажиотаж и массу вопросов. Некоторые пользователи сети поверили в достоверность происходящего, а некоторые отнеслись скептически. 


Видео: YouTube/НЛО МИР 2.0

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Категории: Новости России

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