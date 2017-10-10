В сеть проникли кадры, на которых запечатлен НЛО в небе над Севастополем.
Как сообщают СМИ, видео было снято в районе Казачья бухта. По словам очевидцев, НЛО было видно невооруженным глазом даже при дневном свете.
В интернете ролик вызвал настоящий ажиотаж и массу вопросов. Некоторые пользователи сети поверили в достоверность происходящего, а некоторые отнеслись скептически.
Видео: YouTube/НЛО МИР 2.0
Сегодня, 19:47
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Видео: В небе над Севастополем был замечен НЛО
В сети появилось видео НЛО, который курсировал по небу в Севастополе.
В сеть проникли кадры, на которых запечатлен НЛО в небе над Севастополем.