Видео: В небе над Севастополем был замечен НЛО

В сети появилось видео НЛО, который курсировал по небу в Севастополе.

В сеть проникли кадры, на которых запечатлен НЛО в небе над Севастополем.



Как сообщают СМИ, видео было снято в районе Казачья бухта. По словам очевидцев, НЛО было видно невооруженным глазом даже при дневном свете.



В интернете ролик вызвал настоящий ажиотаж и массу вопросов. Некоторые пользователи сети поверили в достоверность происходящего, а некоторые отнеслись скептически.





Видео: YouTube/НЛО МИР 2.0