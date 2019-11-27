  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:07
73
MShaffter
Код вставки плеера

Момент взрыва на крупном химзаводе в США попал на видео

0 0

Из-за взрыва пострадали 3 человека. Остальные работники завода и все в радиусе 800 метров эвакуированы.

 

В среду на крупном химзаводе в США произошел взрыв с последующим возгоранием.

ETN News сообщает, что в городе Порт-Нечес в округе Джефферсон в Техасе на крупном химическом предприятии прогремел мощный взрыв. По разным данным из-за взрыва пострадали 2-3 человека. Их состояние не уточняется.

Местные жители сообщили изданию, что взрыв  прогремел около 1 часа ночи по местному времени. В нескольких милях от эпицентра взрыва были выбиты стекла в домах. Мощный взрыв ощущался в 30 километрах от места взрыва. Сейчас объявлена обязательная эвакуация в радиусе полумили(800 метров) от химзавода.

Причина взрыва на данный момент не известна. 

Видео:ETN News

 

Теги: в мире, взрыв на хизаводе, момент взрыва, момент видео, происшествия в мире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии